كلب تبنته ميغان ماركل كان ينزعج من زوجها الأمير هاري

دوقة ساسكس، الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، لن تؤوي إليها بعد الآن أحب كلب كانت تربيه، وهو Bogart المعروف بأنه أول كلب تبنته في حياتها، فقد تخلت عنه وأعطته لأصدقاء يعتنون به بدلا منها، والسبب أنه لم يكن معجبا بزوجها الأمير هاري، ولا يحبه أو يميل إليه، بل ينزعج منه، إلى درجة "لم يلمسه معها أبدا" وفقا لما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية اليوم عن مصدر مقرّب من "الدوقة" الأكبر سنا بعامين من زوجها البالغ 36 سنة.

قال المصدر للصحيفة ما معناه، إن الكلب الذي لم يكن يرحب ولا يتعاون مع الأمير، اضطرها أن تتخلى عنه وتتركه في كندا حين انتقلت للعيش ببريطانيا، وحين غادرتها العام الماضي إلى الولايات المتحدة مع زوجها وابنهما Archie البالغ 14 شهرا، توقع كثيرون أن تعيد "بوغارت" للعيش مع العائلة المقيمة الآن في مدينة لوس أنجلوس، إلا أنها لم تفعل، وكله بسبب العلاقة السيئة بين الكلب وزوجها الأمير.

وكانت الممثلة السابقة وصفت "بوغارت" لمجلة Reader's Digest الأميركية، بأنه "كلبي الأول على الإطلاق" وروت في 2016 للمجلة، بحسب ما قرأته "العربية.نت" في موقعها، أنها كانت في لوس أنجلوس مرة، وذهبت إلى مركز لتأهيل الكلاب التي يتم إنقاذها من حالات بؤس تعيشها "فرأيته وجلست معه" ثم دخلت عاملة في المركز وسألتها: "هل هو كلبك"؟ ولما أجابتها بالنفي نصحتها أن تتبناه وتربيه "فحملته معي، ورأيت فيما بعد أنه يحب صحبة الناس وحضورهم" إلا أن استنتاجها كان خاطئا، لأن "بوغارت" كان لا يحب أحب الناس إليها، فكلفه ذلك خسارته لرغد العيش في القصور.