شاهد.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة بسبب طائرة ورقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لطفل يسقط في بالوعة صرف صحي بسبب لهوه بطائرة ورقية.

وكشفت كاميرا مراقبة لحظة سقوط طفل، في منطقة الإشارة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية في بالوعة صرف صحي مفتوحة بالمنطقة أثناء لهوه بطائرة ورقية.

وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، فيما تمكن أهالي المنطقة من انتشاله وإنقاذه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل بالوعة الصرف.

وكانت ظاهرة الطائرات الورقية قد انتشرت في مصر، وبشكل موسع خلال فترة الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقال خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب المصري، إنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان لوقف تلك الظاهرة التي باتت تهدد سلامة وحياة المصريين، حيث أدت إلى وفاة 18 شخصا في دائرته المرج شرق القاهرة بينهم أطفال.

وأضاف أن الظاهرة باتت مقلقة، فضلا عن أن أسعارها تضاعفت، وبشكل مبالغ فيه وتتراوح ما بين 500 إلى 800 جنيه للطائرة الواحدة، مطالبا بوقف بيعها وتجريم ومعاقبة مستخدميها.