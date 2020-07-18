طفل أنقذ شقيقته من كلب وتشوّه.. فسالت عليه رسائل "الأبطال"

أشاد أبطال خارقون أميركيون، من أمثال كابتن أميركا إلى آيرون مان وثور وسبايدرمان، في الأيام الأخيرة بشجاعة صبي في السادسة تعرض لتشويه في الوجه، بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضة كلب.

وقال كريس إيفانز، الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام "أفنجرز" التي يحبها الطفل الصغير: "أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولابد أن والديك فخوران جداً بك".

وقد وقف بريدجر ووكر (6 سنوات) في التاسع من تموز/يوليو في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة من العمر أربع سنوات.

وعضه الكلب الطفل في وجنته، وقد خضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة.

وأكد والدا بريدجر ووكر إنه قال لهما بعد ذلك: "لو كان لا بد من أن يموت أحد، فيجب أن يكون أنا".

موضوع يهمك تعهدت السلطات في ولاية زامفارا في شمال غربي نيجيريا، الخميس، بتقديم بقرتين مقابل كل سلاح يتم تسليمه، في محاولة لوقف... عرض للعصابات في نيجيريا.. بقرتان مقابل كل بندقية يتم تسليمها الأخيرة

وانتشرت قصته كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية، وقد لبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر "إنستغرام" لتوجيه رسائل دعم له.

فوعد الممثل روبرت داوني جونيور، الذي يؤدي دور البلبل الخارق آيرون مان، بريدجر "بشيء مميز" بمناسبة عيد ميلاده المقبل.

من جهته، أشاد كريس همسوورث، الذي جسد دور ثور في عدة أفلام من عالم "مارفل" بشجاعة الصبي "التي لا توصف". وقال: "لقد أثرت إعجابنا جميعاً. أعرف أنك من عشاق أفنجزر ويسرني أنا وكل زملائي أن نعدُّك من ضمن فريقنا".