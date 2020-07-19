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سقط سنها على الهواء .هكذا تداركت مذيعة أخبار الموقف

المصدر: دبي - العربية.نت
المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو
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من المعروف أن العمل في إطار البث التلفزيوني المباشر معرّض لأن يواجه أخطاء عفوية كثيرة، إلا أن ما حدث مع المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو لا يصدق ولم يكن أحد يتوقعه حتى.

فقد عاشت بادالكو، وهي قارئة نشرات أخبار، أصعب مواقف حياتها هذا الأسبوع عندما سقطت سنها الأمامية فجأة أثناء تقديم إحدى النشرات.

إلا أنها استطاعت بحرفية عالية تدارك الموقف والتقاط السنّ بيدها، كما واصلت تقديم النشرة.

وكشفت بادالكو بعد الواقعة أنها احتاجت إلى إصلاح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

وكما توقّعت الإعلامية حين كتبت عبر انستغرام: "اعتقدت بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يلاحظه أحد"، فإن مواقع التواصل كانت أسرع منها التي تناقلت مقطع فيديو يظهر الحادثة بشكل كبير جداً.

إلى ذلك أضافت تعليقا على مقطع فيديو أثناء سقوط السن: "ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة، مؤكدة أنها سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته".

كلمات دالّة

#فيديو, #ماريتشكا_بادالكو

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