سقط سنها على الهواء .هكذا تداركت مذيعة أخبار الموقف

من المعروف أن العمل في إطار البث التلفزيوني المباشر معرّض لأن يواجه أخطاء عفوية كثيرة، إلا أن ما حدث مع المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو لا يصدق ولم يكن أحد يتوقعه حتى.

فقد عاشت بادالكو، وهي قارئة نشرات أخبار، أصعب مواقف حياتها هذا الأسبوع عندما سقطت سنها الأمامية فجأة أثناء تقديم إحدى النشرات.

رغم الموقف المحرج...مذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة تفقد سناً أثناء قراءتها نشرة الأخبار بقناة "TSN"، ولكن ماريتشكا بادالكو تمكنت من السيطرة على انفعالها وواصلت النشرة دون توقف pic.twitter.com/wcuX7mMh7T — 🅷🅸🅱🅰 RAHMAN 🆄.🅽.🌐 (@HibbbaUn) July 16, 2020

إلا أنها استطاعت بحرفية عالية تدارك الموقف والتقاط السنّ بيدها، كما واصلت تقديم النشرة.

وكشفت بادالكو بعد الواقعة أنها احتاجت إلى إصلاح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

وكما توقّعت الإعلامية حين كتبت عبر انستغرام: "اعتقدت بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يلاحظه أحد"، فإن مواقع التواصل كانت أسرع منها التي تناقلت مقطع فيديو يظهر الحادثة بشكل كبير جداً.

إلى ذلك أضافت تعليقا على مقطع فيديو أثناء سقوط السن: "ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة، مؤكدة أنها سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته".