شاهد.. عريس كفيف يشعل شوارع عدن في حفل تاريخي

شارك مئات الأشخاص في تظاهرة احتفائية غير مسبوقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في عرس شاب كفيف، مساء السبت، بعدما كتب دعوة مؤثرة لإتمام حفل زفافه.

وكتب العريس وهو طالب إعلام بجامعة عدن: "السلام عليكم.. أنا محمد علي عبدالله، أو كما ينادونني (محمد الأعمى)، أنا فرحان جدا وأخيرا الحياة أصبح لونها ورديا مع أني مش عارف كيف يجي اللون الوردي بس يقولوا إنه حلو".

وأضاف: "المهم أخيرا وجدت شريكة حياتي وباتزوج وباكسر اليأس ورفيقتي الوحدة الملعونه.. فأنا أصحابي قليل فأتمنى أن تكونوا أنتم أصحابي تفرحولي وأفرح بكم".

وتابع: "أتمنى أن تشاركونا فرحتي وتزفونا، وأثبت للعالم أننا من حقي أفرح مثل أي واحد طبيعي، وأننا منكم وفيكم.. صحيح أننا لا أرى حضوركم ولكن أحس بوجودكم".

وتلقف الدعوة ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي، ليحولوها إلى هاشتاغ #ابشر_كلنا_اصحابك، و#الاعمى_عريس، ليشاركها الآلاف الذين حضروا بالفعل، في أكبر تظاهرة زفاف تشهدها المدينة في تاريخها، بحسب مشاركين.

وقطعت مواكب الفرح شوارع المدينة التي عمتها الفرحة في مشهد مؤثر لإسعاد هذا الشاب كأحد نماذج متحدي الإعاقة.

وتحولت عدن كلها، كما وصف أحدهم إلى عائلة محمد الكفيف، وتحول حفل عرسه إلى أكبر حفل شهدته عدن، وموكب لم تشهد عدن مثيلا له في تاريخها.

كما تفاعل عدد كبير من أبناء اليمن مع دعوة العريس الكفيف مقدمين دعما معنويا وماديا سخيا للعروسين.