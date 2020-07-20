بالفيديو.. أول عد تنازلي عربي يضيء برج خليفة

أضيء برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، بأول عد تنازلي عربي يسبق إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى الفضاء، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وتداول مستخدمو موقع "تويتر" هاشتاج #أول_عد_تنازلي_عربي، معبرين عن فخرهم بالخطوة الإماراتية واعتزازهم بهويّتهم العربية.

الآن، أول عد تنازلي عربي يضيء برج خليفة..



ساعات معدودات، وسيضيء انطلاق مسبار الأمل مدار كوكبنا..#مسبار_الأمل #العرب_إلى_المريخ #أول_عد_تنازلي_عربي pic.twitter.com/HNR8T6QE5d — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) July 19, 2020

ونشر الحساب الرسمي للمسبار على "تويتر"، فيديو لبرج خليفة، وهو يتلون بالأرقام العربية وكتبوا "أول عد تنازلي عربي يضيء برج خليفة.. ساعات معدودات، وسيضيء انطلاق مسبار الأمل مدار كوكبنا..".

هذا انطلق المسبار الاثنين 20 يوليو/تموز، الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، (9:58 بتوقيت غرينتش) من مركز جزيرة تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

كما من المقرر أن يتم بعد 28 يوماً من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

إلى ذلك يصل مسبار الأمل - في أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر - إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.