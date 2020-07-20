شاهد.. في هذه المدينة قبضوا على "كنغر" وأودعوه السجن

نشرت شرطة مدينة فورد لوديرديل (Fort Lauderdale) في ولاية فلوريدا الأميركية لقطات نادرة تظهر أفراد الشرطة، وهم "يلقون القبض" على حيوان الكنغر وسط شوارع المدينة، ومن ثم نقله خلف القبضان.

وقال أنتوني ماسياس، مالك الكنغر، إنه كان يأمل في إرجاع حيوانه "جاك" إلى المنزل، لكن الشرطة أخبرته أن الحيوان لن يتم إرجاعه، لأن قوانين المدينة لا تعتبر الكنغر حيواناً أليفاً.

KANGAROO IN CUSTODY: Authorities in South Florida are trying to figure out how a marsupial ended up hopping through the streets of Fort Lauderdale. https://t.co/Npe9HFXeYF pic.twitter.com/yieVzZwFdm — ABC News (@ABC) July 16, 2020

موضحاً أنه كان في العمل عندما علم أن جاك قد هرب قائلاً "يبدو أنه خرج عندما ذهبت لرمي القمامة ونسيت الباب مفتوحاً".

هذا وتم حل المشكلة بإرسال الكنغر إلى منطقة Palm Beach County حيث يعيش أصدقاء أنتوني، ويسمح لهم بإيواء الكنغر.