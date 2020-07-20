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شاهد.. في هذه المدينة قبضوا على "كنغر" وأودعوه السجن

المصدر: دبي - العربية.نت
جاك خلف القبضان
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نشرت شرطة مدينة فورد لوديرديل (Fort Lauderdale) في ولاية فلوريدا الأميركية لقطات نادرة تظهر أفراد الشرطة، وهم "يلقون القبض" على حيوان الكنغر وسط شوارع المدينة، ومن ثم نقله خلف القبضان.

وقال أنتوني ماسياس، مالك الكنغر، إنه كان يأمل في إرجاع حيوانه "جاك" إلى المنزل، لكن الشرطة أخبرته أن الحيوان لن يتم إرجاعه، لأن قوانين المدينة لا تعتبر الكنغر حيواناً أليفاً.

موضحاً أنه كان في العمل عندما علم أن جاك قد هرب قائلاً "يبدو أنه خرج عندما ذهبت لرمي القمامة ونسيت الباب مفتوحاً".

هذا وتم حل المشكلة بإرسال الكنغر إلى منطقة Palm Beach County حيث يعيش أصدقاء أنتوني، ويسمح لهم بإيواء الكنغر.

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