غضب في مصر.. زوجة لاعب شهير متهمة بالتنمر

عاصفة غضب شديدة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب اتهامات طالت فنانة وزوجة لاعب كرة سابق في النادي الأهلي ومنتخب مصر بالتنمر والطبقية.

كما تداول رواد مواقع التواصل تدوينة لمصرية تدعى بسنت القاضي، تتهم فيها الفنانة يارا نعوم، زوجة عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بالتنمر على مربية أطفالها.

وحدثت الواقعة بأحد منتجعات مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر، حيث روت السيدة المصرية الواقعة على صفحتها على مواقع التواصل، وقالت إنه أثناء تواجدها مع والدتها في إحدى القرى السياحية بالغردقة، قامت والدة نعوم بالتعدي عليها لفظياً والتنمر على مربية الأطفال التي تعمل لديها، وحاولت منعها من النزول إلى حمام السباحة.

في التفاصيل لفتت إلى أن والدة نعوم تحدثت إليها وطلبت منها عدم نزول مربية الأطفال إلى حمام السباحة، مشيرة إلى أنها فوجئت بتدخل زوجة لاعب الأهلي وتعديها عليها لفظياً وبكلمات قاسية لها ولمربية أطفالها.

وأثارت الواقعة غضباً شديداً على وسائل التواصل وراج منشور السيدة بكثافة، حيث طالب المغردون بمحاسبة يارا نعوم وإحالتها للتحقيق.

في المقابل ردت نعوم عبر صفحتها على فيسبوك ونفت ما ذكرته السيدة، وقالت إنها وزوجها يحترمان كافة أطياف المجتمع.

كما أكدت أنها تضامنت مع إدارة المنتجع الذي تقضي فيها العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر، نظراً لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات حرصاً على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حالياً بسبب كورونا.

إلى ذلك أضافت أن الأسرة قامت بالزج باسمها واسم زوجها مستغلين شهرته في تشهير واضح، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر. وقالت إن زوجها لم يكن متواجداً وكان في أحد رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه بالواقعة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما حصل.