شاهد مداهمات في لبنان لأوكار تبيع دجاجا فاسدا بالأطنان

عناصر من "شعبة المكافحة في الجمارك" رافقوا وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، وقاموا أمس الثلاثاء بمداهمة 3 أوكار، على شكل مستودعات مكتظة بدجاج فاسد، تاريخ استهلاكه صالح لعامي 2016 و2017 فقط، إلا أن بياناته يجري تغييرها، بحيث يتم بيعه طازجا في السوق المحلي، وفقا لخبر بثته "الوكالة الوطنية للأنباء"، وقالت فيه إن المداهمات جرت في بلدة "زكريت" البعيدة بقضاء المتن 21 كيلومترا عن بيروت.

ذكر الوزير، بحسب ما نسمعه في فيديو لما انتهت إليه المداهمات الليلية، وبثه في قناته "اليوتيوبية" موقع Newsgate الإخباري المحلي، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، أن ارتكاب الجرم واضح في هذه المعامل والمخازن "من حيث نوعية الدجاج والتواريخ وكل أدوات التزوير المتوافرة، مع التوضيب لصالح سوبر ماركات ومؤسسات مشهورة بالبلد"، في إشارة إلى أن البيع كان لصالح متاجر معروفة.

ولم يكشف الوزير عن مالكي المستودعات المسوّقة الدجاج الفاسد منذ 4 سنوات تقريبا، إلا أن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن مالكيها هم "فريحة فود"، إضافة إلى "فروج شومان"، كما وشركة "ليبول" المسؤولة عن تزويد السوق بكميات كبيرة من الدجاج الذي يشهد إقبالا هذه الأيام بسبب غلاء أسعار اللحوم الحمراء، وأن ما تم العثور عليه فاسدا يزيد عن 40 طنا موضبة بصناديق، وتم احتجاز عدد من المتورطين، بانتظار أن يكشف التحقيق معهم عن معطيات جديدة حول مصدر الدجاج والجهات التي كان يتم توزيعه عليها.

ومما يمكن استنتاجه مما قاله الوزير، إضافة لما ورد في الإعلام المحلي اللبناني، وما نراه ونسمعه في الفيديو، فإن كل مستودع كان يعيد تصنيع لحوم الدجاج المنتهية صلاحيته منذ 3 و4 سنوات، بحيث ينتج شكلا جديدا من منتجات دجاجية، المعروف أشهرها باسم nuggets وهي عبارة عن "أصابع" دجاج للتناول السريع، وتم اختراعها في الخمسينات بالولايات المتحدة، فيتلاعب المستودع المتورط بتواريخها ونوع توضيبها لصالح مختلف المتاجر والسوبرماركات "ومن هنا يأتي السرطان" بحسب تعبير الوزير.