فيديو عن ضرب الزوجات.. يورط بطلاً عالمياً

لقن بطل العالم في وزن فوق المتوسط، بيلي جو سوندرز، درساً لن ينساه في حياته، بعد أن غرم مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 19 ألف دولار، بسبب فيديو اعتقد أنه "طريف" نشره على مواقع التواصل، ناصحا الرجال بالطريقة الأمثل لضرب الزوجات خلال جائحة كورونا.

فقد غرم مسؤولو الملاكمة في بريطانيا سوندرز، 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار)، إلا أنهم رفعوا عقوبة إيقاف رخصته.

Billy Joe Saunders has been fined £15,000 by the BBBofC over this video where he appears to condone domestic violence



He is however, free to box again on British soil as his suspension has now been lifted. The boxer has also said he will donate £25,000 to charity



Thoughts? pic.twitter.com/rdE1v1SWRd — The Boxing Lowdown (@boxing_lowdown) July 23, 2020

وكان بطل الملاكمة ظهر قبل فترة في مقطع فيديو بثه على وسائل التواصل الاجتماعي موجها لكماته إلى أكياس التدريب، وقائلا إن "الرجال يحتاجون إلى التصرف بهذا الشكل إذا كانت زوجاتهم وصديقاتهم يثرثرن ويجادلن كثيرا بينما يحاول الرجال التحلي بالصبر.. في اليوم السادس ستنفجر حتما من الغضب".

لكنه عاد واعتذر عن الفيديو، مكررا ندمه وأسفه خلال عشرات المقابلات التي ظهر فيها لاحقا ومتعهدا خلال إحداها بالتبرع بمبلغ 25 ألف جنيه استرليني (31 ألف دولار) لمؤسسات خيرية محلية تتعامل مع قضايا "العنف الأسري".

كما أوضح أن ما قام به كان "خطأ ساذجا لكنه لم يكن يقصد الإساءة لأي شخص"، مؤكدا أن نيته لم تكن بالطبع الترويج للعنف الأسري، إلا أن خطأه الساذج هذا كلفه حملة انتقادات واسعة، مع القليل من المال.