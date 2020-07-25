"فلويد الجزائر"..جديد وفاة شاب ركع ضابط بلجيكي على رقبته

بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام مقطع فيديو يظهر لحظات خنق شاب جزائري على يد أحد عناصر الشرطة البلجيكية في مدينة أنتويرب البلجيكية، ما أدى إلى وفاته، في مشهد يذكر بحادث مقتل الشاب الأميركي جورج فلويد على يد ضابط أميركي قبل أشهر ما فجّر احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا حول الواقعة.

موضوع يهمك نظم عدد من نشطاء عريضة "العدالة لأكرم"، الشاب الجزائري الذي توفي في المستشفى بعد اعتقاله من قبل الشرطة البلجيكية بطريقة... حادثة جورج فلويد تتكرر مع جزائري ببلجيكا والقضية تتفاعل المغرب العربي

وقالت الوزارة إن السلطات العليا في البلاد تتابع باهتمام بالغ ملف وفاة الشاب الجزائري عبد الرحمن قادري المدعو أكرم في بلجيكا، وأنها أعطت تعليمات للسفارة والقنصلية العامة في بروكسل من أجل مساعدة عائلة الفقيد ومرافقتها.

كما أكدت أنها تسعى جاهدة لكشف ملابسات الوفاة، وأن هناك اتصالا مستمرا مع عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والأمنية والقضائية في بروكسل.

يشار إلى أن الشاب الجزائري كان تعرض للخنق على أيدي الشرطة البلجيكية، بعد ركوع أحد الضباط على ظهره ورقبته، بطريقة مشابهة لتلك التي أودت بحياة الأميركي الأسمر جورج فلويد والتي خلفت موجة سخط عارمة على العنصرية، وذلك بحسب مقطع فيديو تم تداوله عل نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العائلة تكذّب تقرير الطبيب الشرعي

بدورها، أعلنت السلطات البلجيكية أنها فتحت تحقيقاً بوفاة الشاب البالغ من العمر 29 عاماً، وقالت إنه ألقي القبض عليه خارج مقهى في مدينة أنتويرب بعد محاولته مهاجمة بعض الأشخاص وتحطيم بعض الأغراض الخاصة بالمقهى، بحسب بيانها.

Akram a été assassiné par la police a Anvers en Belgique et personne n'en parle .lancez le #justiceforAkram #MurderInAntwerp pic.twitter.com/13NN2CnLDL — calinta (@romaissaaaaaaa) July 20, 2020

كما أكدت أن الشاب الجزائري قد توفي بعد ساعات في المستشفى.

في السياق، أعلن متحدث باسم الشرطة البلجيكية، أنه تم استدعاء الضابط المسؤول الذي كشف أن أكرم كان "مضطرباً للغاية، وأنه حاول مهاجمة الناس وبدا مخمورا"، بحسب تعبيره.

كما ورد في تقرير الطب الشرعي أن الشاب كان يعاني من اضطرابات عصبية، إلا أن عائلته نفت الأمر في حديث نقلته وسائل إعلام محلية جزائرية.

وقالت العائلة إنها فقدت ابنها بطريقة وحشية على أيدي رجال الشرطة، وأعلنت أنها سترفع دعوى قضائية ضد عناصر الشرطة الذين قاموا بقتل أكرم عبر خنقه.

كما شددت على أن المتوفى كان محبوبا لدى كل من يعرفه، كما أنه لم يقدم على إيذاء أي شخص من قبل.

السفارة الجزائرية تتابع

إلى ذلك، دخل السفير الجزائري في بلجيكا عمار بلاني على خط الأزمة، وأوضح بعد الحادث لوسائل إعلام بلجيكية، أن هناك عناصر في القضية ينبغي توضيحها، مؤكداً أن السفارة الجزائرية تتابع التطورات في هذه القضية عن كثب.