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عراقي يأكل من القمامة يلهب صفحات التواصل.. وثورة ضد إيران 

المصدر: دبي - العربية.نت
صورة لعراقي يأكل من القمامة
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وٌثِّق فيديو لرجل يأكل من حاوية نفايات في منطقة الأعظمية، ذات الأغلبية السنية وبالتحديد في شارع عمر بن عبدالعزيز، وأثار الفيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وثورة ضد إيران وميليشياتها على صفحات العراقيين.

وبحسب الصحافي، مصطفى القطان، الذي وثق المشهد فالرجل استوقفه عندما كان يأكل الطعام من أكوام القمامة.

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واستنكر العراقيون المشهد على وسائل التواصل، وتسبب بالنقمة والغضب على الفساد المتفشي في البلاد، والميليشيات الموالية لإيران وحال العراقيين. واستذكروا تصريحاً، يعود لعام 2015 لمسؤولين إيرانيين يتفاخرون بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية منها بغداد.

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