الكويت: النيابة تجمد أموال 10 من مشاهير "السوشيال ميديا"

أصدر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قراراً بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن مصدر قوله إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

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ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي، خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة، بحسب ما لديها من مستندات. ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا، الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخراً إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.