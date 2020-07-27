شاهد.. أصالة تنجو من الموت غرقاً

حادث غريب تعرضت له المطربة السورية أصالة، وصديقتها الإعلامية المصرية بسمة وهبة، حينما اصطدم الثنائي بالصخور أثناء قيادة أصالة لـ"جيت سكي" فسقطتا في البحر.

ونشرت الإعلامية المصرية مقطع فيديو يوثق ما حدث عبر حسابها على "إنستغرام"، مؤكدة أنها نجت هي وأصالة من الموت بأعجوبة، بعدما كانت أصالة تقود بسرعة كبيرة فاصطدمت بالصخور، لتسقط بسمة وهبة وتفقد الوعي إثر اصطدام رأسها بالصخور.

ويبدو أن وهبة كانت تشعر أن أمرا سيحدث، حيث عبّرت عن إحساسها باتخاذها قرارا خاطئا بركوب الموتوسيكل المائي بصحبة أصالة، ووصفت الأخيرة بالمتهورة في القيادة.

وأوضحت بسمة وهبة أن أصالة رغم سقوطها أصرت على أن تضرب الموج وتستدعي من ينقذهما، حيث أفاقت بسمة وهبة لتجد نفسها في مركب يمتلكها أشخاص يحاولون إنقاذها.

ووجهت بسمة وهبة الشكر لجميع من ساهم في إنقاذها، كما شكرت بشكل خاص صديقتها أصالة التي لم تتخل عنها وتثبت دائما شجاعتها وإخلاصها، وشكرت الإعلامية المصرية رواد المركب الذين ساهموا في إنقاذها.

من جانبها قررت أصالة أن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة فيديو تؤكد فيه أنها بخير، مشيرة إلى كونها خلال اللعب في الماء تلعب دائما بروح الأطفال، لذلك تأخذ أقصى درجات الاستمتاع، ما تسبب في اصطدامهما بالصخور وسقوطهما في الماء، إلا أن إصابة صديقتها بسمة وهبة كانت الأشد، ولكنهما في النهاية بخير.

وأشارت إلى كونها ذهبت إلى تناول الطعام بعدها واصطحبت أبناءها إلى المنزل، استعدادا للعودة إلى القاهرة صباح الاثنين بعد انتهاء الإجازة.