شاهد رونالدو يهتف "والله والله" للاعب المغربي بن عطية

اكتظت مواقع التواصل بعد ظهر اليوم بفيديو ظهر فيه النجم الكروي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق "يوفنتوس" الإيطالي الأبرز، وهو يلفظ اسم الجلالة بالعربي مرتين.

وكان رونالدو يتحدث إلى اللاعب المغربي، مهدي بن عطية، نجم فريق "الدحيل" القطري، حين كان عطية يهنئه أمس الأحد بفوز "يوفنتوس" بلقب الدوري الإيطالي للعام الثاني على التوالي بعد أن انضم في 2018 لصفوفه. وفي الفيديو نسمع رونالدو يوجه الكلام لعطية، ويقول: "Marroqui (يا مغربي) والله، والله" فرد بن عطية بالصرخة التي يطلقها رونالدو عادة حين تسجيله أي هدف، محتفلا معه بالمناسبة نفسها.

وكان "يوفنتوس" أحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعد فوزه على سامبدوريا 2 بهدفين لقاء لا شي، وفي المباراة سجل رونالدو هدفه الرقم 31 بالدوري هذا الموسم، وكانت من ركلة حرة نفذها ميراليم بيانيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، فيما سجل فيديريكو برنارديسكي الهدف الثاني لأبطال الدوري، وبذلك، أصبح فريق المدرب ماوريتسيو ساري الوحيد الذي يفوز بتسعة ألقاب متتالية في واحدة من أفضل خمس بطولات دوري في أوروبا.