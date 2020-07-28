توم هانكس يحصل على جنسية اليونان.. ويتسبب بأزمة لرئيس وزرائها

تعرض رئيس وزراء اليونان، أمس الاثنين، لانتقاد حزب معارض لاستخدامه مروحية عسكرية خلال رحلة للاحتفال مع الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بحصولهما على الجنسية اليونانية.

وفي منشور على "إنستغرام"، أمس الأحد، شارك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس صورة يظهر فيها هو وزوجته ماريفا غرابوسكي في لقاء مع هانكس وويلسون اللذين كانا يرفعان جوازي سفرهما اليونانيين الجديدين.

وكتب ميتسوتاكيس في المنشور: "ريتا ويلسون وتوم هانكس أصبحا الآن مواطنين يونانيين فخورين".

ومنحت اليونان الجنسية لهانكس وويلسون وابنيهما، لشكر العائلة على المساعدة التي قدمتها في جمع الأموال لضحايا حرائق غابات مميتة اندلعت بالقرب من أثينا عام 2018.

ولدى ويلسون، وهي ممثلة ومنتجة، أصول يونانية وبلغارية.

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وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء وزوجته استقلا رحلة تجارية يوم السبت للسفر إلى جزيرة باروس، ثم سافرا إلى أنتيباروس القريبة، حيث يقضي هانكس وويلسون عطلة.

بعد ذلك، استخدموا مروحية عسكرية في رحلة إلى مسرح إبيداوروس القديم نهار الأحد لمشاهدة عرض مسرحي.

واتهم حزب "سيريزا" اليوناني المعارض رئيس الوزراء باستخدام مروحية عسكرية يونانية "كسيارة أجرة شخصية".

من جهته، قال بيتساس إن ميتسوتاكيس كان يؤدي واجباته كرئيس للوزراء من خلال حضور "حدث ثقافي مهم".

ولم يشر بيتساس ولا حزب "سيريزا" إلى هانكس بالاسم.