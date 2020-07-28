حاكم دبي ينعى طبيب الغلابة.. "صانع أمل من نوع مختلف"

نعى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطبيب المصري محمد المشالي، الملقب بـ"طبيب الغلابة"، والذي وافته المنية الثلاثاء، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. pic.twitter.com/8IIehydFfR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2020

هذا، وتوفي مشالي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر عن عمر ناهز 76 عاماً.

وقال وليد مشالي، نجل الطبيب المصري المعروف، إن والده توفي في المنزل.

يشار إلى أن لقب "طبيب الغلابة" الذي حصل عليه مشالي وتم تكريمه بإطلاق اسمه على أحد الشوارع في طنطا، كان وراءه مشوار طويل من خدمة الفقراء في مجال الطب. فقد ظل لسنوات طويلة يتقاضى 5 جنيهات فقط كقيمة للكشف، قبل أن يرفعها مؤخراً لتصبح عشرة جنيهات، وفق وسائل إعلام مصرية.

وهو من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرساً. انتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية فانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

كما تخرج من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة.

وفي عام 1975، افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية إخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكراً وتركهم له، لذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعاً من كلية الهندسة.