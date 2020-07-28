أتذكرون قضية فتيات "تيك توك" في مصر.. هذا جديدها!

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بمعاقبة الشابتين المؤثرتين على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث فتيات أخريات، بالحبس عامين لإدانتهن بالتعدي على قيم المجتمع، وفق مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، بمعاقبة المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام بالحبس لمدة سنتين لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي على قيم المجتمع وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه (حوالي 19 ألف دولار)"، مضيفاً أن المحكمة قضت أيضاً بالعقوبة ذاتها ضد ثلاث فتيات أخريات.

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يشار إلى أنه لا يزال لدى المتهمات فرصة لطعن الحكم، إذ تم تحديد 17 آب/أغسطس للنظر باستئنافه، وفق المسؤول.

يذكر أن الشرطة المصرية أوقفت حسام في نيسان/أبريل، ووجهت لها النيابة العامة اتهاماً "بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول على منافع مادية".

وكانت حنين حسام، التي لم تبلغ العشرين من العمر والتي يتابع حسابها 1.3 مليون شخص، بثت مقطعاً قصيراً من الفيديو على تيك توك، تدعو فيه الفتيات المصريات إلى العمل معها.

وفي أيار/مايو، تم توقيف مودة الأدهم، وهي فتاة عشرينية من مشاهير "تيك توك"، ويتابع حسابها على موقع "إنستغرام" قرابة مليوني شخص. ووُجهت لها تهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري".

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة في 11 حزيران/يونيو الماضي بإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية بعد اختتام التحقيق معهن.

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر، حيث عدد السكان مئة مليون نسمة، 42 مليوناً، وفق أحدث إحصاءات وكالة "وي آر سوشيال" الإنجليزية المتخصصة في هذا المجال.