مؤسس تسلا عن الأهرامات: مخلوقات فضائية بنتها

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

نشر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، تغريدة غريبة على حسابه الرسمي في تويتر بشأن الأهرامات المصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، أثارت الكثير من الجدل في المواقع الاجتماعية.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

وقال ماسك في تغريدته: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات".

ثم ما لبث أن تبعها بتغريدة أخرى أشعلت مواقع التواصل حيث قال فيها "الفرعون رمسيس الثاني كان.."، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو شكل يشبه الكائنات الفضائية.

وحصدت تغريدته آلاف التعليقات والإعجابات خلال ساعات من نشرها، وأثارت جدلا كبيرا حول العالم من متابعيه ومن محبي الآثار الفرعونية المصرية.