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مؤسس تسلا عن الأهرامات: مخلوقات فضائية بنتها

المصدر: العربية.نت
أهرامات الجيزة
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نشر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، تغريدة غريبة على حسابه الرسمي في تويتر بشأن الأهرامات المصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، أثارت الكثير من الجدل في المواقع الاجتماعية.

وقال ماسك في تغريدته: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات".

ثم ما لبث أن تبعها بتغريدة أخرى أشعلت مواقع التواصل حيث قال فيها "الفرعون رمسيس الثاني كان.."، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو شكل يشبه الكائنات الفضائية.

وحصدت تغريدته آلاف التعليقات والإعجابات خلال ساعات من نشرها، وأثارت جدلا كبيرا حول العالم من متابعيه ومن محبي الآثار الفرعونية المصرية.

إيلون ماسك إيلون ماسك

كلمات دالّة

#ماسك, #كائنات فضائية, #الأهرام

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