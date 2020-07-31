برج خليفة في دبي يتزين بتكبيرات عيد الأضحى

شهد برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة عرضاً مميزاً، مساء أمس الخميس، بهدف نشر الفرح في النفوس، حيث تزين بتكبيرات العيد، احتفاء بعيد الأضحى المبارك.

ويستمر العرض حتى يوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى.

هذا واستؤنفت العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة في دبي لإقامة الصلوات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بطاقة استيعابية 30%، في إطار استكمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجدداً، ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بإمارة دبي وفق شروط وضوابط رسمية ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين، و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.