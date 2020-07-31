حيلة غريبة وطريفة.. شاهد ما فعله مصريون بأضحية العيد

هرباً من ملاحقة السلطات لهم وتوقيع غرامات بحقهم، لجأ مصريون لحيلة طريفة لذبح أضحية العيد.

موضوع يهمك نشر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، تغريدة غريبة على حسابه الرسمي في تويتر بشأن الأهرامات المصرية وأحد... مؤسس تسلا عن الأهرامات: مخلوقات فضائية بنتها سوشيال ميديا

وتداول مستخدمو موقع "فيسبوك" في مصر فيديو يظهر قيام مواطنين برفع أضحية العيد فوق أحد المنازل بواسطة "رافعة، لذبحها فوق سطح المبنى، هرباً من فرض غرامات بحقهم في حالة قيامهم بالذبح في الشارع.

وأظهر الفيديو قيام المواطنين برفع الأضحية حتى الطابق الأخير من المبنى وسط صيحات ومطالبات لسائق الرافعة بسرعة الإنجاز حتى لا تتعرض الأضحية للسقوط.

يأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات المصرية غرامات مالية على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع ومنع إقامة شوادر للأضاحي بالشوارع والميادين ومنع إلقاء مخلفات الذبح في الطرق العامة.

وتتراوح الغرامات المالية التي فرضتها السلطات ما بين 3000 و5000 جنيه مصري.