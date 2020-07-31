فيديو كوميدي بمصر.. نصيحة انقلبت لمحاولة هروب كارثية

حصد فيديو كوميدي لمحاولة هروب عجل العيد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل في مصر، وانتزع الضحكات بالفعل.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لمجموعة من الرجال يحاولون نقل عجل لذبحه في العيد على سيارة نقل صغيرة، حيث باءت محاولتهم بالفشل، فلجأوا لآخر حتى يساعدهم في مهمتهم الصعبة.

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وطلب صاحب العجل من مساعديه أن يلتزموا بنصيحة الرجل قائلا لهم "اسمعوا كلام الرجل ده" ليفاجأوا بأن الرجل أثار العجل بقطعة قماش وجعله يدخل في ثورة هياج عارمة.

وحطم العجل كافة القيود وقفز من السيارة وكاد يحطمها، كما فشلت كل محاولات السيطرة عليه ما أدى لهروب الرجال من أمامه وغضب صاحب السيارة الذي كاد يخسر سيارته.

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وأثار الفيديو موجة من الضحك وعاصفة من السخرية في مصر، وتحولت مواقع التواصل إلى ساحة لتبادله وترويجه وعنونته باسم اسمعوا كلام الرجل ده.