صرخات أحلام لم تتوقف.. أخ يقتل أخواته الثلاث في الأردن

أيام قليلة مضت على جريمة قتل الفتاة الأردنية أحلام على يد والدها، حتى أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الجمعة، أن 3 شقيقات قُتلن بأعيرة نارية، على يد شقيقهن.

موضوع يهمك أعادت جريمة قتل الفتاة الأردنية "أحلام" على يد والدها، إلى الواجهة مجدداً المطالب النسوية في الأردن بإعادة النظر في... "صرخات أحلام" تهز نساء الأردن.. "الدم ما بصير شاي" العربية

وأوضح المسؤول في بيان، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء، حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما، حيث أدى إطلاق النار إلى إصابة شقيقاته الثلاث، ونقلهن إلى المستشفى ثم فارقن الحياة.

بدورها، فتحت السلطات تحقيقاً بالحادث، وتأهبت للقبض على الفاعل.

ضجة لم تهدأ

يشار إلى أن الأردن كان عاش أواخر الشهر الماضي، صدمة كبيرة بعدما أثارت قصة مقتل الفتاة أحلام على يد والدها استياء واسعاً، حيث تصدر هاشتاغ #صرخات_أحلام قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجا في البلاد على تويتر.

حينها، نفذ أب جريمة قتل مروعة بحق ابنته أحلام، إذ حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة، على مرأى سكان منطقة صافوط بمحافظة البلقاء غربي العاصمة عمان.

ثم علت المطالبات بمعاقبة الأب على جريمته وتنفيذ حكم الإعدام فيه، وكذلك سن قوانين تكفل حماية المرأة.

كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فالصدمة كانت أن الأب وبعد مقتل ابنته جلس بجانب جثتها يشرب الشاي وكأن شيئا لم يكن.