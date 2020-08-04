فيديو.. لبناني يهرع لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار

فيديو مروع يظهر كيف هرع لبناني لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع انفجار #بيروت الهائل من الزجاج المتطاير بفعل قوة التفجير#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/4jpX2XNhUb — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020

أظهر فيديو لحظات الرعب التي عاشها رجل لبنان وابنه عند وقوع الانفجار الهائل، عصر الثلاثاء، في مرفأ بيروت.

ورصد الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة موضوعة في صالة داخل أحد المنازل، كيف هرع رجل لبناني لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار من الزجاج المتطاير بفعل قوة التفجير.

وبدا الهلع ظاهراً على الرجل وابنه، حيث حمل الوالد طفله لحمايته وركض في كل الاتجاهات.

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ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان بسماع صوت الانفجار أيضاً.

وسقط أكثر من 30 قتيلاً و3000 جريح الانفجار، بينما لا تزال عشرات الإصابات تصل إلى مستشفيات المنطقة.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

من جهته، رجّح المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".