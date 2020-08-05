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شاهد هدية ليفربول لمحمد صلاح.. "استمتع بالسحر"

المصدر: دبي _ العربية.نت
محمد صلاح
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بث الحساب الرسمي لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).

وعلق نادي ليفربول على مقطع الفيدو بتغريدة جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".

وأردف: "استمتع بسحر محمد صلاح".

يذكر أن محمد صلاح قد توج مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.

كلمات دالّة

#ليفربول, #محمد صلاح

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