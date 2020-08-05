شاهد هدية ليفربول لمحمد صلاح.. "استمتع بالسحر"

What a season ❤️

What a player 🤩



👑 𝑬𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒄 𝒐𝒇 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/RKpOhCcD0G — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 3, 2020

بث الحساب الرسمي لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).

وعلق نادي ليفربول على مقطع الفيدو بتغريدة جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".

وأردف: "استمتع بسحر محمد صلاح".

يذكر أن محمد صلاح قد توج مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.