وفاة "يوتيوبر" مصري إثر أزمة صحية تحزن مليون متابع

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد خبر وفاة أحد مشاهير "يوتيوب"، مصطفى حفناوي، الاثنين، بعد إصابته بجلطة مفاجئة في المخ والتي دخل إثرها في غيبوبة.

وكانت قد انتشرت منذ أيام قليلة صور "اليوتيوبر" في أحد المستشفيات. وتفاعل الكثير من الفنانين والمشاهير والمتابعين لحفناوي مع الصور، طالبين الدعاء له ليتجاوز هذه الأزمة الصحية، مما جعل اسمه يتصدر مواقع البحث في مصر.

واشتهر مصطفى حفناوي (25 عاماً) بتقديمه فيديوهات ساخرة وكوميدية على موقع "يوتيوب".

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كما عُرف بقربه من الكثير من نجوم الفن، وخاصة الفنان تامر حسني الذي بدأت علاقته به منذ 3 أعوام، عندما حقق حسني أمنية اليوتيوبر باحتفاله بعيد ميلاده.

وكان تامر حسني من أوائل الفنانين الذين ساندوا حفناوي في محنته الصحية حيث قام بزيارته في المستشفى للاطمئنان عليه وطلب من كل متابعيه الدعاء له.

كما سانده الكثير من الفنانين من خلال الدعاء له والطلب من متابعيهم الدعاء لحفناوي بالشفاء العاجل.

والاثنين جاء خبر وفاة حفناوي ليحزن كل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا المليون شخص.