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شاهد الأسد يقطع كلمته أمام البرلمان.. "هبوط في الضغط"

المصدر: دبي - العربية.نت
الأسد أمام البرلمان السوري
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خلال إلقاء خطابه أمام البرلمان، الأربعاء، اعتذر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من الحضور للجلوس لمدة دقيقة، وبعدها دخل خلف القاعة دون توضيح.

ثم عاد الأسد ليكمل خطابه، قائلاً: "لم أتناول الطعام من بعد ظهر أمس، فحصل هبوط في الضغط".

كما أضاف: "تناولت القليل من السكر والملح حتى ارتفع الضغط. حالة طبيعية تحصل".

وفي وقت سابق بررت رئاسة الجمهورية التابعة للنظام السوري، الأربعاء، وقف كلمة الأسد أمام البرلمان لدقائق، حيث قالت إن الأسد قد تعرض لحالة هبوط ضغط طفيفة.

كما أوضحت في منشورها - عبر إنستغرام - أن الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق وبعد تحسن حالته، مؤكدة أنه سيتم عرض الكلمة كاملة على الإعلام التابع للنظام في سوريا ومنصات رئاسة الجمهورية عبر وسائل التواصل.

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#بشار_الأسد

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