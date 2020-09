شاهد الأسد يقطع كلمته أمام البرلمان.. "هبوط في الضغط"

View this post on Instagram

في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.. على الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.. تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار #الأسد أمام أعضاء #مجلس_الشعب والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي.. #SyrianPresidency #Syria #Assad #The_peoples_Assembly