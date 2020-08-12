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الأسد يقطع كلمته ويهوي.. وإعلامه: "هبط ضغطه"!

المصدر: دبي - العربية.نت
الأسد أمام البرلمان السوري
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"هبوط طفيف بضغط الدم"، بهذه العبارة بررت حساب رئاسة الجمهورية التابع للنظام السوري، الأربعاء، وقف كلمة لرئيس النظام بشار الأسد أمام البرلمان لدقائق، حيث قالت إن الأسد قد تعرّض لحالة هبوط ضغط طفيفة.

وأوضحت في منشورها عبر انستغرام، أن الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق وبعد تحسن حالته، مؤكدة أنه سيتم عرض الكلمة كاملة على الإعلام التابع للنظام في سوريا ومنصات رئاسة الجمهورية عبر وسائل التواصل.

إلى ذلك أضافت أنه وعند تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء، سيلقي الأسد كلمته أمام البرلمان والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت رئيس النظام قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي، بحسب تعبيرها.

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#بشار_الأسد
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