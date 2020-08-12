ممرضة من دمشق تصرخ: "يا عالم بيناتكن مصابين"

في مشهد مأساوي يكشف حجم الكارثة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد مراكز فحص فيروس كورونا المستجد في منطقة دمّر بالعاصمة السورية دمشق القابعة تحت سيطرة نظام الأسد، وقد اصطف عشرات المراجعين عند الباب بانتظار نتائج تحاليلهم.

موضوع يهمك يبدو أن حلول الأرض قد انتهت بسبب استفحال تفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا وسط تعتيم النظام هناك عن حجم الكارثة التي... كورونا يتوعد سوريا بسيناريو مأساوي ونظام الأسد بـ"كوما" سوريا



وفي الفيديو يظهر مواطنون متلاصقين ببعضهم بعضا دون أي اعتبار لإجراءات احترازية أو تباعد اجتماعي، في ظل انتشار كبير للجائحة وتكتم النظام عن الاعتراف بها.

فجأة، يعلو صراخ الموظفة المسؤولة وهي تقول للمراجعين غاضبة إن التصاقهم هذا خطر جسيم، وأن من بين تحاليلهم من هو حامل للمرض، وبالتالي فإن سرعة انتقاله وإمكانيتها أكبر بكثير من المتوقع، ثم قالت باللهجة السورية: "أنا عم اشتغل بالمسحات، لك هادا منظر، انتو فيكم إيجابيات.. ارجعوا لورا .. حرام عليكم".

تجمهر العشرات من المراجعين، بعضهم مصابٌ بـ #كورونا - بحسب ماتقوله الممرضة في الفيديو- أمام مركز دمّر في العاصمة #دمشق لإجراء فحص PCR الذي فرضه النظام مقابل 100 دولار، على الراغبين بالسفر خارج البلاد.#سوريا #نبأ pic.twitter.com/rljZ4m2VIE — عبدالرّحمن الحريري (@abdalrahmanhar) August 11, 2020

وكان كلام المسؤولة واضحاً، بأنها اطلعت على نتائج اختبارات المراجعين، وأن عدداً منهم مصاب بالفعل بفيروس كورونا، وأن هذا الازدحام قد يعرضهم جميعا لخطر الإصابة.

يشار إلى أن المعلومات من سوريا كانت أكدت تفشي الفيروس بشكل كبير في البلاد، خصوصاً في مناطق دمشق وريفها، وسط سياسة النظام السوري المعتادة بالتعتيم عن أي مصيبة تحل بالبلد.

ممثل موالٍ: "الوضع كارثي"

وآخر هذه الفصول، أن كشف الممثل المقرب من النظام أحمد رافع، الذي أصيب بكورونا قبل فترة ثم أعلن شفاءه، عن "الوضع الكارثي" كما وصفه، في المشافي، مؤكداً أن عشرات الحالات تتوفى يومياً في مشفى واحد، فيما لاقى كلامه نقداً لاذعاً من الأوساط الموالية للأسد في سوريا.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بالفيروس 1255، بعد تسجيل 67 إصابة جديدة، وعدد الوفيات 52 فقط على حد زعم وزارة الصحة التابعة للنظام، علما أن نقابة أطباء ومحامي السلطات كانتا أعلنتا وحدهما عن وفاة قرابة 50 شخصاً حتى اليوم.