من محطة الفضاء الدولية.. رسالة حب لبيروت المنكوبة

في وقت تلملم بيروت الجريحة ضحاياها وركامها بعد انفجار يوم 4 أغسطس، وجه رائد فضاء رسالة مؤثرة للبنانيين.

فقد نشر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، الأميركي، كريستوفر كاسيدي، الأربعاء، على حسابه على "تويتر" لقطة للعاصمة اللبنانية التي تعرضت لانفجار ضخم الأسبوع الماضي.

وقال كاسيدي: "أفكر ببيروت اليوم. قلبي مع كل من تأثروا بالمأساة الأخيرة. أرسل الحب من محطة الفضاء الدولية"، مرفقاً تغريدته بصورة من الفضاء للعاصمة اللبنانية.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

يشار إلى أنه قبل 3 أيام، كشفت بيانات الرادار التابعة للأقمار الصناعية، لدى فريق التصوير والتحليل المتقدم التابع لوكالة ناسا (ARIA)، عن الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت.

وبحسب (ARIA)، أظهرت بيانات الرادار تغييرات في سطح الأرض قبل وبعد الكارثة، تماماً كما يحدث بعد الزلازل.

وفي الخريطة التي نشرها الفريق، تمثل النقاط الحمراء الداكنة المناطق الأشد تضرراً من الانفجار، بينما تمثل النقاط ذات اللون البرتقالي ضرراً معتدلاً، في حين تمثل النقاط الصفراء ضرراً أقل.

يذكر أن الانفجار الذي هز بيروت جراء انفجار أطنان من نترات الأمونيوم تسبب بمقتل 171 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف، عدا عن مفقودين تضاربت التقديرات بشأن عددهم.