بعد مصطفى حفناوي.. يوتيوبر مصري آخر يتعرض لـ"جلطة"!

انتشر نبأ تعرض اليوتيوبر ومغني الراب الشاب، خالد جاد، لجلطة في ذراعه اليمنى كالصاعقة في أوساط الشباب، بعد أيام قليلة من وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثراً بجلطة في المخ.

و يبدو أن حالة خالد جاد مستقرة، حيث أطل على متابعيه من داخل المستشفى في ألمانيا يطمئن جمهوره على صحته، ويدعوهم لعدم القلق.

المفارقة الغريبة أن خالد جاد هو صديق اليوتيوبر الراحل قبل أيام مصطفى حفناوي، وقد نعاه وطلب من متابعيه الدعاء له، ونشر عدداً من الصور التي تجمعهما معاً.

تعرض خالد جاد للجلطة ووفاة حفناوي يدقان ناقوس الخطر حول العقاقير والمكملات الغذائية الصناعية المساعدة على بناء العضلات، والتي أشار إليها التقرير الطبي لحفناوي، ما دفع عدداً كبيراً من الشباب للمطالبة بالرقابة على مراكز الرياضة والنوادي والمدربين الرياضيين، الذين ينصحون الشباب باللجوء لهذه العقاقير والمكملات، لبناء أكبر حجم للعضلات في أقل وقت ممكن، وهو ما يؤدي لمضاعفات خطيرة، من بينها العقم والسرطانات وأحياناً تصل إلى خطر الوفاة.

ومن بين المشاهير الذين توفوا في السنوات الأخيرة في ريعان الشباب المذيع الشاب عمرو سمير والفنان هيثم أحمد زكي، الذي شكلت وفاته صدمة كبيرة في مصر والوطن العربي، وأيضاً توجهت أصابع الاتهام حينها إلى العقاقير والمكملات الغذائية.