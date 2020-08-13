حقيقة الفتاة التي تلقت لقاح كورونا.. هل هي ابنة بوتين!

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شاهد ابنة الرئيس الروسي تتلقى اللقاح الذي أعلن عنه فلاديمير #بوتين اليوم كأول لقاح لـ #كورونا في العالم pic.twitter.com/SXjgfvsgND — CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 11, 2020

رافق إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن إنتاج أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، رافقته شائعات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعت وسائل إعلام كبيرة فريسة لفيديو متداول يزعم تلقي ابنة بوتين اللقاح الروسي.

وتظهر في الفيديو فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح.

إلا أن خبرا كانت نشرته "روسيا اليوم" في نسختها الإنجليزية يوم 20 يوليو الماضي، كشف المستور وأوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح.

وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.

وحقيقة الفتاة هي أنها إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى "بوردينكو" العسكري المركزي في موسكو.

وتدعى الفتاة التي ظهرت في الفيديو وشاركت في التجربة "ناتاليا"، والتي أكدت سعادتها بالتجربة وأنها تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب، وفقا لوسائل إعلام محلية.

موضوع يهمك أكدت وزارة الصحة الروسية أن لقاح Sputnik V الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي "ليس مضمون... معلومات روسية جديدة تحذر من اللقاح الذي أعلن عنه بوتين الأخيرة

وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن، أمس الأول الثلاثاء، عن أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا.

الرئيس الروسي أكد فاعلية اللقاح الروسي المسمى "سبوتنيك V" وقدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهو يشكل مناعة مستقرة، مشيراً إلى اجتياز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة.

وحول موعد إنتاج اللقاح، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين".

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، من أكثر من 20 دولة في العالم.