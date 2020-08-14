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ريهانا تدعو على تويتر لمساعدة ضحايا انفجار بيروت

المصدر: دبي - العربية.نت
ريهانا
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دعت نجمة الغناء العالمية ريهانا، جمهورها على موقع "تويتر"، إلى تقديم المساعدات والتبرعات لضحايا انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت ريهانا على "تويتر" :"شهدت بيروت مؤخرا انفجارا مدمرا للغاية خلّف العديد من القتلى والجرحى والنازحين من منازلهم، ونامت العائلات في الشوارع مع الأطفال، والمستشفيات مكتظة بسبب تدفق المصابين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية فورية".

وتابعت: "كما تعرضت العديد من مباني المستشفيات للأضرار. إذا كنت ترغب في المساعدة والاستجابة الطارئة لأهالي بيروت المتضررين من هذا، فلا تتردد في التبرع لعدد من المنظمات".

ثم نشرت النجمة العالمية روابط لعدد من المنظمات الإنسانية التي تساعد ضحايا انفجار بيروت الذي تسبب في مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية، ارتفع إلى 178، وأصيب ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقد 30 على الأقل.

كلمات دالّة

#بيروت, #ريهانا

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