ريهانا تدعو على تويتر لمساعدة ضحايا انفجار بيروت

دعت نجمة الغناء العالمية ريهانا، جمهورها على موقع "تويتر"، إلى تقديم المساعدات والتبرعات لضحايا انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت ريهانا على "تويتر" :"شهدت بيروت مؤخرا انفجارا مدمرا للغاية خلّف العديد من القتلى والجرحى والنازحين من منازلهم، ونامت العائلات في الشوارع مع الأطفال، والمستشفيات مكتظة بسبب تدفق المصابين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية فورية".

Beirut has recently experienced a very devastating explosion that has left many people dead, injured, displaced from homes, families sleeping in the streets with their children and hospitals overcrowded due to the influx of injured patients seeking immediate medical attention - — Rihanna (@rihanna) August 13, 2020

وتابعت: "كما تعرضت العديد من مباني المستشفيات للأضرار. إذا كنت ترغب في المساعدة والاستجابة الطارئة لأهالي بيروت المتضررين من هذا، فلا تتردد في التبرع لعدد من المنظمات".

ثم نشرت النجمة العالمية روابط لعدد من المنظمات الإنسانية التي تساعد ضحايا انفجار بيروت الذي تسبب في مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية، ارتفع إلى 178، وأصيب ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقد 30 على الأقل.