روّج للسياحة ببلده وقضى العطلة بدولة أخرى.. فاستقال

استقال مدير الوكالة المكلفة بالترويج للسياحة في إيرلندا السبت بعدما تبين أنه أمضى عطلة في إيطاليا رغم الدعوات إلى إعطاء الأولوية لقضاء العطل داخل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة السياحة كاثرين مارتن في بيان قبولها استقالة مايكل كاولي، وقالت إنها تشعر بـ"خيبة أمل" وإن ما قام به "غير مقبول".

وكشفت صحيفة "إندبندنت" في وقت سابق أن المسؤول السابق في شركة "راين إير" للطيران أمضى عطلة في إيطاليا.

وأضافت الوزيرة في بيانها: "تضامناً مع القطاع السياحي ولمساعدة البلاد في فتح المدارس بشكل آمن، شجعت الحكومة ووزارتي خصوصاً السكان على قضاء عطلهم في إيرلندا هذا العام".

موضوع يهمك يشكل احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا تحدياً يومياً لسكان بارلي دوك، الجيب البلجيكي الصغير في جنوب هولندا، وجيرانهم... معضلة في بلدتين متداخلتين بين هولندا وبلجيكا بزمن كورونا الأخيرة

وأوضحت أنه "رغم وجود إيطاليا على القائمة الخضراء، ما يعني أن العائدين منها ليسوا مجبرين على الحد من تحركاتهم، دعت الحكومة السكان إلى تجنب الرحلات غير الضرورية. واتبع كثير من المواطنين والمقيمين هذه التوصية".

وسجلت إيرلندا 1774 وفاة جراء كوفيد-19 من 26995 إصابة.

وفي مواجهة طفرة في الإصابات مؤخراً، أرجأت إيرلندا رفع آخر إجراءات الحجر الصارم التي فرضتها في آذار/مارس الماضي. وأعيد مطلع آب/أغسطس فرض حجر جزئي على ثلاث مقاطعات يقطنها أكثر من 300 ألف شخص.