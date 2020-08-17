فيديو يحبس الأنفاس.. سعودي يركب على ظهر حوت بالبحر

أظهر مقطع فيديو مواطناً سعودياً وهو يقفز بشجاعة على ظهر القرش الحوتي، المعروف أيضا باسم قرش البهلوان، بعد أن اقترب الحوت من قارب كان عليه في البحر الأحمر.

وسارع صديق له بتصوير هذه اللحظة المهمة بهاتفه المحمول، وخرج إلى الوجود فيديو يحبس الأنفاس، بعد أن انتشر في مواقع التواصل.

وفي الفيديو يظهر السعودي "أبو وديع" برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن القارب، ولاحظ وجود حيتان كانت تسبح بجواره، فقفز على أحدها وسبح في عرض البحر ممتطياً ظهره.

الحوت "اسمه الحوت الطيب، وهو أليف فقط، يتغذى على الفطريات والطحالب في البحر"، بحسب ما ذكر أحد المعلقين على الفيديو في "يوتيوب".