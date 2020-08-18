شاهد.. رياضة جديدة تغزو شوارع مصر

انتشرت فيديوهات وصور عديدة مؤخراً من شوارع القاهرة تظهر شباباً يتزلجون بمهارة عالية وسط المارة والسيارات بشكل لافت. "العربية.نت" التقت أحد هؤلاء الشباب لتتعرف أكثر على هذه الرياضة.

عبدالله إلهامي شاب مصري يدرس في كلية الحقوق ويمارس الـ"سكيت روللر" skate Roller يقول لـ"العربية.نت" إنه يشعر بالانطلاق أثناء ممارسة هذه الرياضة في شوارع القاهرة المختلفة، إحساس كبير بالحرية والنشاط لا يماثله أي شعور آخر.

إلهامي أكد أنه استغرق مدة عامين بالتمرين اليومي لساعات طويلة لتحقيق هذا المستوى من الاحتراف، ويحلم باستكمال هذه الرياضة والاحتراف فيها مستقبلاً.

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و يبدو أن هذه الرياضة تعتبر في بدايتها في مصر، ويحرص ممارسوها على التواصل والتدريب الجماعي واستعراض كل جديد بشأنها من حين لآخر كما أنهم يجتمعون في "غروب" كبير على السوشيال ميديا يضم حوالي الـ1200 شخص هم قوام عدد ممارسي هذه الرياضة على مستوى الجمهورية وينظمون مسابقات فيما بينهم بالجهود الذاتية.

ومن أشهر الأماكن التي يتجمع فيها إلهامي ومجموعة المتزلجين للتدريب واستعراض مهاراتهم في التزلج هي #ميدان_التحرير وأمام قصر عابدين وسط القاهرة.

يحرص إلهامي ومجموعته من الشباب الممارسين للـ skate roller لاستيعاب كل فرد جديد يود الانضمام لهم وممارسة رياضتهم المفضلة ويقومون بالمساعدة والتدريب دون مقابل مادي.

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ولا يخلو الأمر من بعض المشاكل حيث يتعرض ممارسو هذه الرياضة أحيانا لبعض المضايقات أو التنمر من السائقين أو المارة، لكن في أغلب الأوقات ينظر لهم المارة بانبهار وتشجيع بحسب إلهامي.

وتعتبر هذه الرياضة الجديدة على المصريين رياضة غير مكلفة تماماً حيث إن معداتها تقتصر على حذاء التزلج وأطقم السلامة (خوذة وكوع وركبة وقفاز) ولا تستلزم اشتراكا في ناد أو أي تكاليف أخرى.

ويحلم الشباب الممارسون في مصر باهتمام وزارة الشباب والرياضة بهذه الرياضة وتوفير مساحات مناسبة للتدريب وتنظيم المسابقات.