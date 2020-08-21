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غضب في السودان بعد تحرش جماعي بفنانة.. وحملة تعاطف

المصدر: دبي - العربية.نت
عائشة الجبل
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تؤرق ظاهرة التحرش بعض المجتمعات بعد انتشارها وزيادة عدد حالاتها خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في المناسبات الاجتماعية. وقد ملأت حكايات صادمة مواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء الخميس، اشتعلت وسائل التواصل بفيديو يظهر تعرض الفنانة عائشة الجبل لتحرش جماعي من قبل عدد من الشبان أثناء حفل غنائي في البلاد.

كما استنكر رواد مواقع التواصل هذه الحادثة. وطالب البعض بـ"تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل".

إلى ذلك، عبر آخرون عن تضامنهم مع الجبل، قائلين: "كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي بتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء". ووصف البعض ما حصل بالمقرف والتافه.

يشار إلى أن عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات كانت أثارت كثيراً من الجدل بعد أن تلقت سيارة "نيسان باترول" كهدية من أحد معجبيها.

كلمات دالّة

#تحرش, #عائشة الجبل, #السودان
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