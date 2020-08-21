فيديو شديد القسوة.. شخص يعذب طفلاً بمنتهى الوحشية

كالنار في الهشيم انتشر خلال اليومين الماضين فيديو شديد القسوة يظهر شخصا يعذب رضيعا ويطرحه أرضا بكل قوته، فيما يتهالى بكاء الصغير.

وفي حين لم تعرف هوية هذا الشخص أو في أي بلد التقط هذا المشهد الوحشي، وصلة القرابة بين الطفل والمعنف، تداول العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الفيديو، معتبرين أنه وقع في الأردن، فيما اعتبر آخرون أنه من مصر.

إلا أن الأمن العام الأردني أكد أن التحقيقات الفنية أكدت أن فيديو تعذيب الطفل ليس في الأردن.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أوضح أنه ورد لمديرية الأمن العام فيديو قصير يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير، وجرى تحويله للإدارات المعنية لمباشرة التحقق منه والوقوف على حيثياته، مناشدا من يملك أي معلومات حول التقدم بها إلى الجهة المعنية، لتعود لاحقا مديرية الأمن العام وتؤكد أن الواقعة حصلت خارج البلاد، دون تحديد المكان.