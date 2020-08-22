صورة نادرة التقطت صدفة.. قاعدة صينية تحت الأرض

أظهرت صورة التقطتها الأقمار الصناعية بالصدفة غواصة نووية صينية تدخل قاعدة، عند إحدى الجزر في بحر الصين الجنوبي.

وأظهر هذا المشهد النادر غواصة صينية تستخدم قاعدة تحت الأرض في جزيرة هاينان على بحر الصين الجنوبي.

وانتشرت تلك الصورة التي التقطها أقمار صناعية تابعة لشركة "بلانيت لابز" للتصوير الأميركية لأول مرة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة آسيا الحرة، وأثارت موجة من التعليقات والتساؤلات، ورسم السيناريوهات .

بخبرة هائلة في بناء منشآت تحت الأرض

وتعليقا على الموضوع، قال درو طومسون، موظف سابق في وزارة الدفاع الأميركية ويعمل الآن في كلية "لي كوان يو للسياسة العامة" في جامعة سنغافورة الوطنية، لشبكة "سي إن إن" إن "إلتقاط مثل تلك الصورة أمر نادر الحدوث فعلا، على الرغم من أن وجود قاعدة صينية تحت الأرض أمر غير استثنائي على الإطلاق".

إلى ذلك، أضاف: "تلك هي الطريقة التي تخفي بها بكين الكثير من أجهزتها العسكرية، من الغواصات إلى أنظمة الصواريخ الموجودة في المناطق الداخلية البعيدة." وقال: "يتمتع الصينيون بخبرة هائلة في بناء منشآت تحت الأرض، فهذا يتماشى مع ثقافتهم الاستراتيجية."

كما أوضح أن الشواطئ الصينية تحظى باهتمام خاص، فلدى الصينيين إحساس متأصل بالحرص الشديد على سواحلهم وضرورة حمايتها من أي هجوم".

"أعين المتطفلين"

يشار إلى أن قاعدة يولين، الواقعة على الطرف الجنوبي من جزيرة هاينان، على بعد 300 ميل (470 كيلومتراً) جنوب غربي هونغ كونغ ، تعد إحدى المنشآت الرئيسية في الصين لحماية أصولها البحرية.

أما بالنسبة للغواصة، فقال طومسون إن وجودها في القاعدة لا يرسل أي إشارة خاصة أو معلومة مميزة عن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، لكنه أردف قائلا "خلاصة القول هي أن لديهم أسطولًا كبيرًا ومتنامًيا من الغواصات، وجودته تتحسن". وأضاف "إنهم قادرون على حمايته بمرافق تحت الأرض، وإبعاد الغواصات عن أعين المتطفلين".