بالصور.. أشهر جسور لندن يتعطل مفتوحاً ويعرقل المرور

تعطل جسر "تاوير بريدج" المتحرك الشهير على نهر تيمز في لندن، وهو على ارتفاع عال أمس السبت "بسبب مشاكل تقنية".

وكان الجسر قد رُفع للسماح بمرور مركب، وأدى تعطله لأزمة سير خانقة في لندن. وتعطّل الجسر وبقاؤه مفتوحاً أثار اندهاش المارة.

وأغلِق الجسر أمام حركة السير ساعات عدة بعد الظهر ومساء السبت. وأعلنت الشرطة إغلاقه قرابة الساعة 17:00 مساء السبت بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

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وأعيد فتحه أمام المارة بعد ساعة على ذلك، إلا أن السيارات اضطرت للانتظار ساعات عدة لسلوكه مجدداً.

من جهتها، أوضحت الشركة المشغلة للجسر في تغريدة، أن الجسر "واجه مشاكل تقنية".

وبني الجسر بين عامي 1886 و1894، وهو يرفع حوالي 800 مرة سنوياً للسماح بحركة الملاحة عبر نهر تيمز. وطول الجسر 244 متراً، ويبلغ ارتفاع أبراجه 65 متراً.