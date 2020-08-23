انهض من تحت الرماد.. جنيفر لوبيز تنضم لحملة من أجل لبنان

انضمت النجمة جينيفر لوبيز إلى حملة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ومبادرته لجمع التبرعات للبنان بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وتسبب بوفاة حوالي 180 شخصاً، وجرح أكثر 6000، وتشريد 300 ألف شخص من بيوتهم.

وكان مراد بادر بحملته من خلال تصميمه لتي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لإحدى الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان مدينة بيروت.

أيضاً انضمت الفنانة درة إلى حملة زهير مراد، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي التيشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، مؤكدة على وجوب التبرع ومساندة لبنان فى أزمته الأخيرة، وهو ما دفع زهير مراد لنشر صورتها عبر حسابه وشكرها على دعمها للبنان مثلما فعل مع معظم النجوم الذين شاركوا فى مبادرته.

وقامت لوبيز بنشر صورتها أثناء ارتداء التيشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعلقت عليها بكتابة رسالة إلى كل متابعيها حول العالم تطلب من خلالهم الانضمام إليها وإلى صديقها زهير مراد بهدف جمع أكبر كم من التبرعات للبنان بعد الانفجار المؤسف الذي حصل في بيروت.

ورغم خسارته الكبرى الناتجة عن انفجار بيروت، أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد تلك المبادرة لجمع التبرعات للبنان، ونشر صورته معلقا عليها بكتابة :"انضموا إلي في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة..100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة من خلال @ offre.joie ، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد ، احصل على تي شيرت الخاص بك على رابطesent.com/Beirut".

وكان أول المستجيبين للحملة الممثلة وعارضة الأزياء الكولومبية صوفيا فيرغارا، وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو، والعارضة الأسترالية شانينا شايك.