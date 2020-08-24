من رحم المعاناة.. لبنانيون يعيدون تدوير زجاج "انفجار بيروت"

أطلق لبنانيون مبادرة من أجل إعادة تدوير الزجاج المهشم والمحطم بعدما أسفر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت عن خسائر مادية فادحة إلى جانب عشرات القتلى وإصابة الآلاف، إضافة إلى تشريد الآلاف بعد انهيار منازلهم وتدمير أجزاء منها.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية حادة باتت تعصف باللبنانيين إلى جانب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويعمل متطوعون الآن على جمع الزجاج المحطم من الشوارع والمنازل التي تأثرت بالتفجير والمناطق المنكوبة وتحميله في شاحنات لنقله إلى مدينة طرابلس حتى يتم إعادة تدويره من جديد والاستفادة منه وتحويله إلى أباريق ومرطبانات وأوانٍ زجاجية أخرى.

ووصلت قيمة مطالبات التأمين في انفجار مرفأ بيروت الضخم إلى 425 مليون دولار، بحسب راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال.

وتم تقديم 2500 مطالبة، بحسب حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 10 آلاف.

وقد تم تقدير الأضرار الناجمة عن الانفجار ما بين 10 و15 مليار دولار، علما أن الأضرار المؤمنة لا تتجاوز 3 مليارات دولار بحسب التوقعات.