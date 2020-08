ظافر العابدين مستاء من الخطوط التونسية.. وينشر فيديو

View this post on Instagram

التونسية. بصفتي تونسيًا فخورًا ببلدي، أشعر أن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي. بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا. كنت مترددًا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت أن الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو .. لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة. حان وقت التغيير! #نستحقوا_خير_من_هكا #تطوير_الخطوط_الجوية_التونسية الرجاء نشر الهاشتاج من أجل التغيير