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ظافر العابدين مستاء من الخطوط التونسية.. وينشر فيديو

المصدر: دبي - العربية.نت
ظافر عابدين
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بعد تردده في نشر فيديو يظهر تردي الوضع داخل الخطوط الجوية التونسية، بث الفنان التونسي ظافر العابدين، الاثنين، مقطعا مصورا على حسابه الخاص في إنستغرام، وثق من خلاله رداءة المقاعد على إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التونسية، معبرا عن استيائه من الوضع الحالي ومطالبا بالتغيير.

وأظهر الفيديو، حالة التلف التي أصابت مقاعد الطائرة، بما في ذلك مقاعد درجة رجال الأعمال التي كان فيها عابدين، بالإضافة إلى وجبة الطعام التي لم تبد بصورة جيدة.

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التونسية. بصفتي تونسيًا فخورًا ببلدي، أشعر أن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي. بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا. كنت مترددًا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت أن الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو .. لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة. حان وقت التغيير! #نستحقوا_خير_من_هكا #تطوير_الخطوط_الجوية_التونسية الرجاء نشر الهاشتاج من أجل التغيير

A post shared by Dhafer L'Abidine ظافر العابدين (@dhaferlabidine) on

كما أرفق بطل مسلسل "عروس بيروت"، مقطع الفيديو بتعليق، أوضح فيه السبب الذي دفعه للتصوير، قائلا: "صورت هذا الفيديو لأنني مستاء من الحالة التي وصلت إليها الخطوط الجوية التونسية".

وأضاف: "بصفتي تونسيا فخورا ببلدي، أشعر بأن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس، ومن هو الشعب التونسي. بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا".

هذا وأشار الفنان التونسي إلى أنه تردد في نشر الفيديو، وأوضح: "كنت مترددا في نشر هذا المقطع، لأنني اعتقدت بأن الأمور قد تتغير، وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو، لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة.. حان وقت التغيير!".

وأرفق هاشتاقين، مطالباً الناس بنشرها "من أجل التغيير"، هي: #نستحقوا_خير_من_هكا، و #تطوير_الخطوط_الجوية_التونسية.

كلمات دالّة

#نستحقوا_خير_من_هكا, #تطوير_الخطوط_الجوية_التونسية
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