فيديو فضائحي لرئيس رابطة الصحافيين السوريين في تركيا

انشغل العديد من الناشطين السوريين خلال الساعات الماضية بفيديو شكل فضيحة لرئيس رابطة الصحافيين السوريين في تركيا، وأحد العاملين في قناة سورية معارضة في إسطنبول، وممولة من قطر.

فقد خرجت زوجة الإعلامي في "تلفزيون سوريا" عمر الشيخ إبراهيم، معلنة في فيديو، أمس الاثنين، تعرضها للضرب المبرح والاعتداء الجسدي واللفظي.

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وبدت الكدمات على وجه السيدة التي تدعى آيا صباغ، التي أكدت أن زوجها ضربها وهي حامل فقط لأنه انزعج من صوتها.

في حين أكدت إيفا رشدوني، إحدى صديقاتها، أن هذا التعنيف يحصل منذ سنتين، وأن آيا كانت تكتم تعرضها للضرب المستمر خوفا من المجتمع.

كما دعت كافة السوريين إلى التضامن مع زوجة الصحافي، ورفض أي حالات تعنيف تمارس ضد المرأة.

إلى ذلك، أبدى العديد من الصحافيين السوريين والناشطين صدمتهم من هذا الفيديو، مؤكدين دعمهم للسيدة.