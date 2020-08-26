"قنبلة" ميسي.. رد من برشلونة ورسائل مؤثرة

قنبلة فجرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإبلاغه نادي برشلونة الإسباني رسمياً رغبته مغادرة صفوفه فوراً في رسالة عبر الفاكس ليدخل العملاق الكتالوني في أزمة جديدة بعد أقل من أسبوعين على تجرعه هزيمة مذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال لكرة القدم، وفق ما أكد مصدر الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن ميسي، الذي قضى مسيرته بأكملها مع برشلونة، أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بوروفاكس وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل.

بعدها أرسل النادي رسالة إلى ميسي عبر الخدمة ذاتها عبر فيها عن رغبته باستمرار اللاعب في برشلونة حتى نهاية مسيرته.

دعم لميسي

إلى ذلك أيد كارليس بويول، قائد برشلونة السابق، رغبة ميسي في الرحيل وكتب على تويتر الثلاثاء: "كل الاحترام والتقدير لك يا ميسي. أساندك تماماً في هذه الخطوة يا صديقي".

كما انتقد رئيس برشلونة السابق، خوان لابورتا، الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو بسبب قرار ميسي. وكتب على تويتر الثلاثاء: "يتعين على بارتوميو ومجلس الإدارة الاستقالة فوراً.. لو استقالوا سيكون هناك بعض الأمل للإبقاء على ميسي في برشلونة".

"لن ننساك أبداً"

بدوره، نشر كويم تورا رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني رسالة وداعية مؤثرة لقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي. ونشر تورا صورة تجمعه بميسي، عبر حسابه الرسمي في تويتر الثلاثاء، أرفقها بالقول: "كتالونيا ستظل دائماً منزلك".

وأضاف: "شكراً لك على كل ذلك الوقت من السعادة وكرة القدم الاستثنائية، نحن كنا محظوظون بما يكفي لنتشارك سنوات من حياتنا مع رياضي نبيل وأعظم لاعب في العالم". وختم رسالته بعبارة: "لن ننساك أبداً".

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاماً والذي انضم إلى برشلونة في 2000، يرتبط بعقد مع العملاق الكتالوني حتى 2021.

فسخ العقد

وقال مصدر إن الفاكس الذي أرسله محامو ميسي إلى النادي أشار إلى شرط جزائي في العقد الأخير للنجم الأرجنتيني، والذي وقعه مع برشلونة في 2017، يسمح له بالرحيل مجاناً وهو بند انتهى في العاشر من يونيو/حزيران هذا العام.

وطبقاً لبنود التعاقد الذي ينتهي في 2021، فإن السبيل الوحيد لرحيل ميسي بدون موافقة النادي هو أن يدفع منافس قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو (828 مليون دولار).

كما أضاف المصدر أن الفريق القانوني للاعب أبلغ النادي برغبة ميسي في فسخ عقده من جانب واحد طبقاً للبند الموجود في العقد، لافتاً: "يرى النادي أن العقد ملزم بالكامل حتى 30 يونيو 2021".

يأتي طلب اللاعب الأرجنتيني بالرحيل بعد يوم من تقارير لوسائل إعلام إسبانية ذكرت أن المدرب الجديد رونالد كومان أبلغ لويس سواريز صديق ميسي المقرب وشريكه في الهجوم بأنه لا يرغب في بقاء اللاعب القادم من أوروغواي في النادي.

إلى ذلك أشارت تقارير أخرى إلى أن المسؤولين أبلغوا لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والمدافع الفرنسي صمويل أومتيتي بأنهم سقطوا من حسابات الفريق.

إعادة هيكلة

ويعكف برشلونة على إعادة هيكلة الفريق بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن في دور الثمانية لدوري الأبطال في وقت سابق هذا الشهر والتي خرج الفريق بعدها خالي الوفاض من الألقاب في موسم لأول مرة في 12 عاماً.

كما عبر ميسي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات وهو رقم قياسي، عن غضبه في أكثر من مناسبة خلال الـ12 شهراً الماضية من الطريقة التي يدار بها النادي تحت رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وفي فبراير/شباط، انتقد ميسي إيريك أبيدال المدير الرياضي وقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعدها بشهرين انتقد ميسي مسؤولي النادي بسبب الطريقة التي أجبروا بها اللاعبين على خفض رواتبهم بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.

وبعد أن تنازل برشلونة عن لقب الدوري الإسباني لريال مدريد في يوليو تموز انتقد ميسي الفريق ووصفه بأنه "ضعيف" خلال مقابلة نارية غير مألوفة من اللاعب.