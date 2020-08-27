شاهد.. رضيعة في عمر أربعة أشهر ترد التحية لأمها!

تمكنت أم لثلاثة أطفال، تبلغ من العمر 35 عامًا، من التقاط مقطع فيديو لمولودتها البالغة من العمر 16 أسبوعًا وهي تقول كلمة "هالو" (مرحبًا) أمام الكاميرا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وأعربت الأم ساندرا لوسون، التي تعيش في سيدني، عن سعادتها البالغة لتمكنها من تسجيل مقطع فيديو يعرض تلك اللحظة الرائعة، موضحة أن المولودة "ميكي" سبق أن قامت بنطق كلمة "هالو" ذات مرة قبل عدة أيام، ولكن لم تتمكن لوسون من توثيق تلك اللحظة في المرة الأولى واستمر الحال لعدة أيام. وأضافت الأم المبتهجة قائلة: "لكنها فعلتها مجددًا".

يُظهر مقطع الفيديو الطفلة بينما تحاول والدتها حثها على التحدث. يستغرق الأمر بضع ثوانٍ من الضحك وإصدار أصوات قصيرة قبل أن تنطق الطفلة "ميكي" كلمة "هالو"، أو ما يشبه أنها تقوم بتقليد نفس الصوت الصادر من والدتها.

قبل شهرين من الشائع

كانت هناك حالات لأمهات أخريات في العالم قلن إنهن سمعن أطفالهن يتحدثون في عمر لم يتجاوز تسعة أسابيع، ولكن وفقا للقواعد الشائعة فإن الأطفال الرضع يبدأون في نطق كلمات مفردة في عمر ستة أشهر تقريبًا، قبل أن يلتقطوا ببطء وثبات المزيد من الكلمات لمفرداتهم. وفي وقت ما في الفترة ما بين 18 شهرًا وسنتين، يبدأ الطفل في تكوين جمل من كلمتين إلى أربع كلمات.