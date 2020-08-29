شاهد.. متظاهرون يعتدون على ضابط شرطة في مينيابوليس

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر إصابة ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس الأميركية، بغطاء قمامة ألقاه عليه أحد المتظاهرين.

الضابط ظهر وهو مُلقىً على الأرض، يعاني من إصابته بينما كان المتظاهرون يهتفون ضده.

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يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، من تظاهروا في واشنطن مساء الخميس، بأنهم "بلطجية".

وقال ترمب في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير: "لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية".

وتظاهر محتجون مناهضون لترمب أمام البيت الأبيض أثناء إلقاء ترمب كلمته وأطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين في البيت الأبيض سماعها.