صور.. عائلة يمنية تعيش أمام منزلها بعد استيلاء الحوثيين عليه

اضطرت عائلة يمنية إلى افتراش العراء أمام منزلها في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على المنزل أثناء غيابهم ورفضها الخروج منه.

ونشر ناشطون صورا لعائلة حسين الصانع، وهي أمام منزلها الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي، بينما كانوا في زيارة عائلية لقضاء إجازة العيد، ويرفض عناصر الميليشيا الخروج من المنزل، بحجة أن رب الأسرة من المناهضين لمشروعها الانقلابي.

وبحسب الصحافي بسيم جناني، فإن عناصر الميليشيا رفضت الخروج من المنزل وتسليمه لأسرة الصانع بذريعة أن والدهم من المناهضين للميليشيات، موضحا أن ميليشيا الحوثي سبق أن اختطفت الصانع عام 2015 وغادر عقب الإفراج عنه المحافظة منذ سنوات.

وأشار إلى أن زوجة الصانع وابنته وأطفالهم يفترشون التراب أمام منزلهم المحتل من قبل الميليشيا لليوم الثاني على التوالي.