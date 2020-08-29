شاهد.. نائبة أميركية تذهب بعيدا حيث سياسة التجميل

ظهرت أصغر نائبة في الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، في تسجيل مصوّر ذهبت فيه بعيدا عن عالم السياسة لتتحدث عن تأثير قلة النوم على بشرتها، وعن أسبوعها الحافل في دهاليز واشنطن.

وتحكي في فيديو أنجزته لصالح مجلّة "فوغ" عن الشعور الجميل الذي تمنحها إياه ظلال الجفون البراقة، ثمّ عن الضرائب المفروضة على المستحضرات الصحيّة النسائية أو ما يُعرف بالـ"ضريبة الورديّة"، وعن المساواة في الأجور بين الجنسين.

كما تحدثت عضوة الكونغرس، التي أصبحت رمزاً لملايين الشابات في أنحاء العالم، في الفيديو الذي يعرض ضمن سلسلة خاصة بمستحضرات التجميل عن اعتقادها بأن عناية المرأة بنفسها "عمل راديكالي، لا بل هو أشبه بتظاهرة صغيرة"، وذلك لأن "ثقافتنا مبنية على الانتقاص من النساء، وعلى التربّص بتقديرهنّ لذواتهنّ".

وبالنسبة إليها، فإنّ مستحضرات التجميل طريقة لإثبات الذات، وتكريس لحقّ النساء بامتلاك خياراتهنّ وأجسادهنّ، حتى في أبسط التفاصيل وأتفهها.