شاهد ما يصعب تصديقه.. ذيل من ورق انتزع طفلة إلى السماء

حدث في تايوان اليوم ما يصعب تصديقه فعلا، لولا ظهر في فيديو انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وفيه تعرضت طفلة عمرها 3 سنوات لحادث مرعب في مهرجان للطائرات الورقية، فقد علقت بذيل إحداها، وانتزعها الذيل وحلق بها في الهواء لثوان معدودات.

كان حشد من المتفرجين يستمتعون بيوم أحد دافئ، فيما كان العرض الجوي بمدينة Nanlioao الساحلية مبهجا للجميع، وفجأة علت صرخات الذعر، حين رأى الجميع الطفلة وقد انتزعها الذيل الورقي من الأرض، ثم ارتفع بها بفعل الرياح، على حد ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى الطفلة كما ريشة تحركها الريح، ولا بد أنها كانت تصرخ وتستغيث، إلا أن ضجيج المشهد المرفق بصراخ البعض حال دون سماع استغاثتها.





تظهر الطفلة في مقطع الفيديو، وقد ارتفعت مع الذيل 10 أمتار تقريبا، ثم راحت تنقلب معه على مرأى من حشد الناظرين إليها على الأرض، وجميعهم كانوا في قلق من أن تنفصل عنه وتهوي إلى حيث كانت ستفقد حياتها، إلا أنها أمسكت بالذيل في وقت راح العشرات يقومون بتصويرها عبر هواتفهم المحمولة، وسرعان ما أسرع المساعدون، فقاموا بتقييدها حتى لا ينزع القماش البرتقالي مرة أخرى، إلى أن أمسكوا بها ووجدوها لم تصب بأذى، رغم الصدمة التي شعرت بها، وحملت عمدة المدينة لأن ينشر الفيديو عما حدث في حساب له بموقع للتواصل.

بعدها تم تعليق مهرجان الطائرات الورقية، وفتحت الشرطة تحقيقا بما حدث، ووجدوا أنه لو لم يلتف ذيل الطائرة حول الطفلة التي كانت في المهرجان مع عائلتها، لما تمكنت من البقاء محلقة دون السقوط.